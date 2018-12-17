Решение о повышении ключевой ставки до 7,75% годовых вступит в силу

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России с 17 декабря повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,75% годовых. В опубликованном в минувшую пятницу заявлении регулятор охарактеризовал свое решение как носящее упреждающий характер, направленное на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.

По мнению Центробанка, сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.