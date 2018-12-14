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Экономика

Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за миром

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на сигналах замедления мировой экономики после выхода в Китае слабой статистики; лидировали в откате бумаги Сбербанка на фоне ослабления рубля после решения ЦБ РФ возобновить с середины января покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Индекс МосБиржи к закрытию торгов составил 2365,69 пункта (-0,5%, минимум дня - 2351,62 пункта), индекс РТС - 1116,5 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,2%.

Доллар после новостей от ЦБ РФ вырос до 66,75 рубля (+0,52 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,7-3,6%, доллар вырос на 0,36 рубля.

ЦБ РФ в пятницу повысил ставку до 7,75% годовых и объявил о возобновлении регулярных покупок валюты в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Банк России сохранил прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год в интервале 1,5-2,0%, на 2019 год - на уровне 1,2-1,7%, уточнил прогноз по инфляции на 2018 год до 3,9-4,2% с 3,8-4,2% и сохранил прогноз по инфляции на 2019 год на уровне 5,0-5,5% (регулятор также ждет возвращения инфляции к 4% в первой половине 2020 года).

Кроме того, по оценке ЦБ РФ, возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитика могут усилить волатильность на финансовых рынках, повлиять на курсовые и инфляционные ожидания.

Негативом для рынка акций в пятницу также стало сообщение председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по минским договоренностям. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции в отношении России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских договоренностей", - написал Туск в твиттере. Санкции продлеваются на полгода, текущие санкции истекали 31 января.

Подешевели рублевые акции Сбербанка (-2,2% и -1,2% "префы"), "РусГидро" (-1,8%), "Мосбиржи" (-1,8%), "Мечела" (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,6%), "Распадской" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), "РусАла" (-0,8%), "Россетей" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%).

Подросли бумаги "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Мобильных телесистем" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Роснефти" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,496 млрд рублей (из них 13,613 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В пятницу снизилась фондовая Азия на слабой статистике из Китая (Япония упала на 2%, Китай - на 1,5%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,9%).

Подъем промпроизводства в КНР в ноябре замедлился до 5,4% после роста на 5,9% в октябре, а розничные продажи повысились на 8,1% (ожидался рост на 8,8%) по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 8,6% в октябре.

В США в пятницу вышла неплохая статистика по розничным продажам (выросли в ноябре на 0,2% при прогнозах роста на 0,1%, подъем в октябре был пересмотрен с 0,8% до 1,1%), которая говорит в пользу ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Нефть в пятницу дешевеет после скачка накануне, неделя завершается в "минусе". Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $60,68 за баррель (-1,3% и +2,2% в четверг), январская цена WTI - $51,63 за баррель (-1,8% и +2,8% накануне).

Рост цен на нефть в четверг был вызван сообщением Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тысяч баррелей в сутки (б/с) до примерно 1,7 млн б/с.

Тем временем государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Теги: рынок акций

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