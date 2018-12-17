Поставки кормов для животных из Китая в Россию запрещены из-за АЧС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 14 декабря запретил поставки из Китая всех видов кормов и кормовых добавок для животных, сообщает служба.

Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологического синтеза и готовые корма, прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Россельхознадзор уточняет, что это решение принято "в целях недопущения заноса вируса АЧС с территории Китая".

В августе по той же причине были приостановлены поставки свинины с четырех предприятий Китая, имевших право на экспорт своей продукции в РФ.

Кроме того, Россельхознадзор обязал свои территориальные управления усилить контроль за прибывающими из Китая животноводческими грузами, проводить полный ветеринарный досмотр грузов (в том числе ручную кладь, багаж, почтовые отправления), следующих с китайской территории всеми видами транспорта, обеспечить дезинфекцию ходовой части автомобилей, запретить использование в корм животным пищевых отходов, образующихся в аэропортах, морских портах, на железнодорожных и автомобильных станциях и обеспечить контроль за их уничтожением.