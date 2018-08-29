Минсельхоз Китая предупредил о возможной эпидемии африканской чумы свиней в стране

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Китая признало опасность распространения в стране африканской чумы свиней.

В опубликованном ведомством заявлении отмечается, что "главной задачей является предотвращение и контроль" над распространением заболевания.

"Поскольку вакцины и методов лечения заболевания не существует, мы должны быть готовы к длительной борьбе с ним", - подчеркнуло министерство, отметив, что пока сложно предвидеть, как будет развиваться ситуация.

Как сообщалось, за последний месяц вспышки АЧС были зафиксированы в четырех провинциях Китая.

В то же время, как сообщили во вторник в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), зафиксированная в Китае вспышка АЧС может распространиться в соседние страны.

"Географическое распространение вспышки АЧС в Китае повысило опасения относительно того, что болезнь может попасть в соседние государства Юго-Восточной Азии и Корейского полуострова, где продажа и потребление свинины находится также на высоком уровне", - приводит агентство Associated Press заявление организации.

Китай - самый крупный в мире производитель свинины. В надежде остановить распространение вируса китайские власти приняли решение об уничтожении уже более 24 тыс. свиней и ввели строгий карантин.

Опасность появления этого заболевания в Китае объясняется тем, что в нем очень высокая плотность поголовья свиней. В Китае их, например, около 500 млн голов (в России - 24 млн голов).

По данным Россельхознадзора, в настоящее время право на поставки свинины в Россию имеют четыре предприятия Китая. Отгрузки продукции возможны только в присутствии инспектора Россельхознадзора. Но в последнее время (включая 2017 год) поставок не было.