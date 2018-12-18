Принят закон об увеличении размера микрозайма для предпринимателей до 5 млн рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении правительственный закон, который увеличивает максимальный размер микрозайма с 3 млн до 5 млн рублей для предпринимательского финансирования со стороны микрофинансовых организаций (МФО).

По мнению авторов закона, увеличение размера займа до 5 млн рублей позволит сформировать непрерывную линейку льготного финансирования субъектов МСП.

Принятый закон предусматривает также уточнение круга заемщиков МФО для предпринимательского финансирования и расширение полномочий "Корпорации МСП" в части финансирования организаций инфраструктуры. В частности, корпорации предоставлено право финансирования региональных гарантийных организаций.

Законом предлагается также проводить выбор аудиторской организации для ежегодного обязательного аудита региональной гарантийной организации вне конкурса, если обязательный аудит будет проводиться только аудиторской организацией.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.