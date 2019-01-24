В Саратове задержали серийного грабителя офисов микрозаймов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция Саратова задержала мужчину, подозреваемого в серии грабежей и разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона в четверг.

Под видом клиента ранее неоднократно судимый мужчина заходил в офисы и, прикрывая лицо шарфом или папкой с документами, угрожая ножом сотрудницам, забирал из сейфов наличные.

Грабитель был задержан в поселке Солнечный, он уже сознался в шести нападениях на офисы микрозаймов. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 162 и 161 УК РФ (грабеж и разбой).

Выяснилось, что в октябре прошлого года мужчина приехал в Саратов к своей знакомой, с которой познакомился в соцсетях, и поселился на съемной квартире в Солнечном.

"Потратив все сбережения, мужчина так и не добился взаимности. Не имея постоянного заработка, он стал совершать нападения на офисы организаций, предоставляющих микрозаймы. В ряде случаев он пользовался автомобилем ВАЗ 2112, принадлежащем девушке",- сказано в сообщении.