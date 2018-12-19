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Экономика

Рост японского экспорта резко замедлился в ноябре на фоне падения поставок в Азию

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста японского экспорта резко замедлились в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай.

Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре.

Импорт вырос на 12,5%, темпы повышения также замедлились по сравнению с октябрьскими 19,9%.

Эксперты в среднем ожидали увеличение японского экспорта в ноябре на 1,8%, импорта - на 11,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Проблемой для экономики Японии, в значительной мере ориентированной на экспорт, является ослабление экономического подъема в КНР, отмечают эксперты.

Поставки японских товаров в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером страны, в ноябре увеличились лишь на 0,4%.

При этом экспорт в страны Азии в целом упал на 1,9%. В частности, поставки в Гонконг рухнули на 8,9%, в Южную Корею - на 9,2%.

Экспорт японских товаров в США увеличился в прошлом месяце на 1,6%, в Европу - на 3,9%.

Отрицательное сальдо внешней торговли Японии в ноябре составило 737,3 млрд иен ($6,6 млрд), превысив средний прогноз рынка на уровне 600,3 млрд иен. В октябре дефицит составил 450 млрд иен.

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