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Япония собралась прекратить членство в Международной комиссии по промыслу китов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Япония планирует выйти из состава Международной комиссии по промыслу китов, сообщает газета "Майнити". Собеседники издания отметили, что правительство обдумывает возможность коммерческого китобойного промысла только в морях вблизи Японии, а также в исключительной экономической зоне страны.

Чтобы покинуть организацию в следующем году, Токио необходимо уведомить комиссию о своем решении к 1 января 2019 года.

Как отмечает издание, выход Японии из Международной комиссии по промыслу китов может вызвать критику со стороны стран, выступающих против практики китобойного промысла.

Попытки страны в течение последних 30 лет возобновить коммерческий китобойный промысел всегда пресекались такими странами, как Австралия и Новая Зеландия.

Газета напоминает, что официально Япония прекратила коммерческий китобойный промысел в соответствии с мораторием Международной комиссии по промыслу китов в 1982 году. Однако, страна продолжает охотиться на китов с 1987, объясняя это "научными исследованиями".

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Теги: Япония

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