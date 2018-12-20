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Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1,3-1,4%

Есть обновление от 10:32

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне падения мировых фондовых площадок и нефти после роста ставки Федрезерва США и ухудшения регулятором макроэкономических прогнозов; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов упали на 1,3-1,4%, при этом раллируют акции "РусАла" и GDR En+ Group на новостях о скором снятии санкций США.

ЭкономикаРусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеРусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеЧитать подробнее

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2324,85 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1085,85 пункта (-1,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 67,32 рубля (-0,15 рубля).

Подешевели рублевые акции "Магнита" (-3,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Газпрома" (-2,1%), "Ростелекома" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), Сбербанка (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Мечела" (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1%), "Северстали" (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,9%).

Взлетели акции "РусАла" (+25%) и GDR En+ Group (+40%) после известий о скором снятии с компаний санкций США.

Как стало известно накануне вечером, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) уведомила Конгресс о намерении исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. При этом их владелец Олег Дерипаска остается в SDN List.

В письме, опубликованном на сайте Минфина США, раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски. Так, его доля в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

В США в среду индексы завершили торги снижением на 1,5-2,2% после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку и ухудшила макроэкономические прогнозы.

По итогам заседания 18-19 декабря ФРС приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых. Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Вместе с тем медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам декабрьского заседания указали на то, что в 2019 году руководители ФРС теперь планируют провести два повышения ставки вместо трех, ожидавшихся в сентябре. Оценку долгосрочного нейтрального значения ставки, которое как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, снизили с 3% до 2,8%.

При этом Федрезерв ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год. Прогноз экономического подъема на 2018 год снижен с 3,1% до 3%, на 2019 год - с 2,5% до 2,3%, на 2020 и 2021 годы - подтвержден на уровне 2% и 1,8% соответственно.

ФРС также снизила прогноз инфляции (индекс PCE) на 2018-2019 годы до 1,9%, ранее ожидалось 2,1% и 2% соответственно. Оценки на следующие два года подтверждены на уровне 2,1%.

Как заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, "мы достигли нижней границы того диапазона ставки по федеральным кредитным средствам, который считаем нейтральным. В дальнейшем мы собираемся опираться на данные, они будут влиять на наши прогнозы и наше понимание целесообразной денежно-кредитной политики".

Инвесторы неодобрительно отреагировали на решения ФРС и заявления ДПауэлла, котировки акций и доходность облигаций США резко снизились. Некоторые аналитики считают, что распродажа вызвана разочарованием, поскольку Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не просигнализировал о завершении цикла повышения ставки.

Кроме того, в среду стало известно, что дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале увеличился на 23,3% и достиг $124,8 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали рост дефицита в июле-сентябре до $124,3 млрд.

Следом в четверг падает фондовая Азия (Япония упала на 2,8%, Китай - на 0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

На нефтяном рынке цены также снижаются, стоимость Brent более чем на $1 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent утром упала до $56,32 за баррель (-1,6% и +1,7% в среду), февральская цена WTI - до $47,14 за баррель (-2,1% и +3,4% накануне).

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