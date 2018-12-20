Доллар США поднялся выше 67 рублей впервые с 14 ноября

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США на Московской бирже ускорил рост в четверг вечером и поднялся выше 67 руб. впервые с 14 ноября.

Курс доллара США составил 68,075 руб. в 18:22, что на 54,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 77,76 руб., поднявшись на 95,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 73,2 копейки - до 72,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение в паре с долларом вечером в четверг на фоне негативной динамики большинства мировых фондовых бирж и валют emerging markets после решения ФРС США повысить ставку.

Участники рынка отыгрывают ухудшение макроэкономического прогноза американским регулятором и, кроме того, давление на рубль оказывает продолжающееся падение цен на нефть (Brent обновила минимум с сентября 2017 года, опускавшись в ходе торгов ниже $55 за баррель).

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:22 по московскому времени уменьшилась на 2,27% - до $55,94 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 3,01%, до $46,72 за баррель.