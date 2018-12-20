Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ миреДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияВ РоссииГосдума отказалась от новогоднего корпоратива
Экономика

Доллар США поднялся выше 67 рублей впервые с 14 ноября

Есть обновление от 19:09

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США на Московской бирже ускорил рост в четверг вечером и поднялся выше 67 руб. впервые с 14 ноября.

Курс доллара США составил 68,075 руб. в 18:22, что на 54,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 77,76 руб., поднявшись на 95,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 73,2 копейки - до 72,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение в паре с долларом вечером в четверг на фоне негативной динамики большинства мировых фондовых бирж и валют emerging markets после решения ФРС США повысить ставку.

Участники рынка отыгрывают ухудшение макроэкономического прогноза американским регулятором и, кроме того, давление на рубль оказывает продолжающееся падение цен на нефть (Brent обновила минимум с сентября 2017 года, опускавшись в ходе торгов ниже $55 за баррель).

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:22 по московскому времени уменьшилась на 2,27% - до $55,94 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 3,01%, до $46,72 за баррель.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
Экономика
Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 годаBrent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
В ходе торгов в четверг цены на нефть ускорили падениеПодробнее
 Акции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций СШААкции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяца, при этом их владелец останется в SDN ListПодробнее
 Нефть резко подешевела после заседания ФРСНефть резко подешевела после заседания ФРС
Brent опустилась до $56,2 за баррельПодробнее
 РусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеРусАл и En+ выходят из-под санкций. Обобщение
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяцаПодробнее
Минфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 днейМинфин США заявил о планах снять санкции с "РусАла" и En+ в течение 30 дней
Сообщается, что доля Олега Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%Подробнее
 США ввели санкции против 18 человек и четырех компаний, связанных с РФСША ввели санкции против 18 человек и четырех компаний, связанных с РФ
В их числе обвиняемые в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига и Александр МишкинПодробнее
 Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноябряЕвро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября
Рубль подешевел в ожидании решения ФРС США по ставкеПодробнее
 Visa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефонаVisa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефона
В новом сервисе участвуют четыре российских банкаПодробнее
 Железная дорога-2018. Болевые решенияЖелезная дорога-2018. Болевые решения
Итоги года на железнодорожном рынкеПодробнее
 Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного спискаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ миреДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияВ РоссииГосдума отказалась от новогоднего корпоративаВ РоссииМнения россиян о правильности курса развития страны разделилисьМоскваВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ РоссииОбвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 лет

Евро поднялся выше 78 рублей впервые с 24 сентября

В Португалии повысили МРОТ до 600 евро в месяц

Фотохроника 20 декабря

Фотохроника 20 декабря8 фото

Школьник умер на уроке физкультуры в Дербенте

Факультет журналистики МГУ объявил лауреата стипендии "Интерфакса-2019"

Судоходство в Керченском проливе будет восстановлено в четверг вечером

Доллар США поднялся выше 67 рублей впервые с 14 ноября

Туроператоры потратили 68,3 млн рублей на вывоз туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня

Украинские корабли снова собрались пройти через Керченский пролив

Очевидцы сообщили о возгорании автомобиля в аэропорту "Внуково"

Источники сообщили о планах главы Росимущества вернуться в "Норникель" вице-президентом

УПЦ попросила Порошенко отклонить закон о своем переименовании

Возбуждено дело о хищениях при реконструкции военного авиазавода в Ульяновске

Китай провел испытание новой баллистической ракеты подводных лодок

Прокуратура попросила смягчить наказание осужденным бывшим топ-менеджерам "Ленэнерго"

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиНа этой неделе в российский кинопрокат вышли всего четыре фильма Подробнее

Путин ни разу не пожалел о том, что стал президентом

Арестованная полковник МВД Рабинович признала вину в мошенничестве

Пьяные украинцы пытались прорваться в Белоруссию

Фонд CVC решил продать крупнейшее похоронное агентство в Азии

Закон о переименовании УПЦ направлен на подпись Порошенко

Саратовский экс-чиновник получил 8,5 лет тюрьмы по делу о крупном мошенничестве

Адвокат украинских моряков заявил, что на них пытаются воздействовать через сокамерников

Путин поделился своими музыкальными предпочтениями

Московское "Динамо" победило "Куньлунь Ред Стар" в матче чемпионата КХЛ

Порошенко призвал Баку объединить усилия для восстановления территориальной целостности Азербайджана и Украины

SpaceX третий день подряд отменила запуск ракеты Falcon 9

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');