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Евро поднялся выше 78 рублей впервые с 24 сентября

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили рост на "Московской бирже" в четверг вечером, доллар торгуется выше 68 руб./$1 впервые с 14 ноября, евро преодолел отметку 78 руб./EUR1 впервые с 24 сентября.

Курс доллара США составил 68,43 руб./$1 в 18:49 МСК, что на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 78,11 руб./EUR1, поднявшись на 1,31 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,12 рубля - до 72,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль ускорил снижение в паре с евро и долларом вечером в четверг на фоне негативной динамики большинства мировых фондовых бирж и валют emerging markets после решения ФРС США повысить базовую процентную ставку.

Участники рынка отыгрывают ухудшение макроэкономического прогноза американским регулятором, кроме того, давление на рубль оказывает продолжающееся падение цен на нефть (Brent обновила минимум с сентября 2017 года, опускавшись в ходе торгов ниже $55 за баррель).

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:49 МСК уменьшилась на 2,57% - до $55,77 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 3,09%, до $46,68 за баррель.

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Теги: евро, доллар

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