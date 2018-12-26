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Нефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Brent стабилизировалась в среду после падения ранее в ходе торгов ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года, цена WTI растет.

Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $50,39 за баррель, что на $0,08 (0,16%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В течение сессии цена опускалась до $49,93 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $3,35 (6,22%) - до $50,47 за баррель.

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Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,4%) - до $42,7 за баррель. По итогам торгов 24 декабря контракт снизился в цене на $3,06 (6,71%) - до $42,53 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за четыре года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

"Сейчас мы видим несколько "медвежьих" факторов на нефтяном рынке, и ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. "Медвежий" тренд, вероятно, сохранится еще какое-то время", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Rakuten Securities в Токио Сатору Йосида.

"Цены на нефть могут подняться, если ОПЕК+ объявит о новых мерах, включая дополнительное сокращение добычи", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил накануне, что нефтяной рынок, по его мнению, будет более стабильным в первом полугодии 2019 года благодаря соглашению о снижении добычи, заключенному ранее странами ОПЕК+.

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Теги: нефть

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