Экономика

Нефть Brent сдержанно подешевела до $54,25 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг после бурного роста накануне, когда казалось, что "ралли Санта-Клауса" стало реальностью для нефтяного рынка, пишет Dow Jones.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени 27 декабря опустился на $0,22 (0,40%) - до $54,25 за баррель. По итогам сессии в среду котировка Brent взлетела на $4 (7,9%), до $54,47 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,15 (0,32%) - до $46,07 за баррель. Накануне WTI завершила сессию на отметке $46,22 за баррель, прибавив $4,69 (8,6%).

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду рост цен поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года. Дневной подъем 26 декабря был максимальным с 30 ноября 2016 года, когда было заключено первое соглашение ОПЕК+.

"Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильной, более сбалансированной", - заявил Новак в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что "летом будет традиционный рост спроса", что также поддержит восстановление баланса.

По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена, важно, что Brent вернулась выше $50 за баррель - "необычайно важного уровня и с психологической, и с технической точки зрения".

Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются.

По мнению экспертов Tudor Pickering Holt & Co., главной проблемой нефтяного рынка в 2019 году может стать не перепроизводство, а дефицит предложения.

Пока же, несмотря на активный рост в среду, цены на Brent остаются на 7% ниже, чем на начало декабря, а падение WTI с начала месяца превышает 9%.

Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером.

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Теги: Brent

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