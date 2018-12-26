Brent перешла к росту и достигла цены в $51,18 за баррель

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после падения ранее в ходе сессии, когда Brent опускалась ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 по московскому времени составляет $51,18 за баррель, что на $0,71 (1,41%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В течение сессии цена опускалась до $49,93 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,86 (2,02%) - до $43,39 за баррель.

По мнению аналитика Emirates NBD Эдварда Белла, рост цен в среду вызван невысокими объемами торгов и попытками трейдеров найти выгодные контракты. "Когда восстановятся нормальные объемы торгов, мы ожидаем, что участники рынка вернутся к оценке фундаментальных показателей, которые указывают на слабое начало 2019 года", - отметил эксперт.

Между тем министр энергетики РФ Александр Новак накануне сделал попытку успокоить инвесторов, заявив, что нефтяной рынок, по его мнению, будет более стабильным в первом полугодии 2019 года благодаря соглашению о снижении добычи, заключенному ранее странами ОПЕК+.

На опасениях избытка предложения цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за четыре года уровня, зафиксированного в октябре. Опасения сохранились даже после того, как страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи.