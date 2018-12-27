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Правительство докапитализировало Фонд развития Дальнего Востока

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ докапитализировало АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ) на 10,6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, ВЭБ (единственный акционер фонда) увеличил уставной капитал ФРДВ за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.

Средства, выделенные ФРДВ ранее, полностью распределены и направлены на финансирование 16 приоритетных инвестпроектов на Дальнем Востоке общей стоимостью около 170 млрд рублей, инвестиции Фонда в которые превышают 40 млрд рублей.

Фонд выступает крупнейшим инвестором ключевых несырьевых проектов, в том числе, реализуемых на территориях опережающего развития.

Около 20% инвестиций фонда направлено на поддержку проектов малого и среднего бизнеса.

"Мы (ФРДВ - ИФ) вложили первоначальный капитал в приоритетные проекты, обеспечив инициаторов дешевым и долгосрочным финансированием. Докапитализация позволит продолжить эту работу. При этом фонд будет стремиться к максимальному увеличению мультипликатора частных инвестиций на каждый инвестируемый бюджетный рубль", - сказал гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.

"Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" - государственный финансовый институт развития, осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. Общий размер чистых активов фонда по состоянию на июнь 2017 года составлял 37 млрд рублей.

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Теги: Дальний Восток

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