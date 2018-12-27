Рубль слегка вырос к доллару и снизился к евро на старте торгов четверга

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего роста курса евро.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,66-68,81 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,68 руб./$1 (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,21 руб./EUR1 (+20,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 8,4 копейки к уровню закрытия среды, до 72,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 20,65 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 31,62 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на старте торгов четверга, отыгрывая укрепление евро к доллару на глобальном рынке после существенного падения накануне. В четверг возобновляются торги на ведущих европейских рынках после Рождественских праздников, что позитивно скажется на активности внутреннего валютного рынка.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Цены на нефть эталонных марок сдержанно снижаются в ходе азиатских торгов в четверг после бурного роста накануне, когда казалось, что "ралли Санта-Клауса" стало реальностью для нефтяного рынка, пишет Dow Jones.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве опустился на 0,16% - до $54,67 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,3% - до $46,08 за баррель.

По итогам сессии в среду котировка Brent взлетела на $4 (7,9%), до $54,47 за баррель, нефть WTI завершила сессию на отметке $46,22 за баррель, прибавив $4,69 (8,6%).

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду рост цен поддержали слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в первой половине следующего года. Дневной подъем 26 декабря был максимальным с 30 ноября 2016 года, когда было заключено первое соглашение ОПЕК+.

"Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильной, более сбалансированной", - заявил Новак в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что "летом будет традиционный рост спроса", что также поддержит восстановление баланса.

По мнению главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена, важно, что Brent вернулась выше $50 за баррель - "необычайно важного уровня и с психологической, и с технической точки зрения".

Аналитики рассчитывают на повышение цен на нефть в начале 2019 года и надеются, что опасения слабого спроса из-за торможения роста мировой экономики не оправдаются.

По мнению экспертов Tudor Pickering Holt & Co., главной проблемой нефтяного рынка в 2019 году может стать не перепроизводство, а дефицит предложения.

Пока же, несмотря на активный рост в среду, цены на Brent остаются на 7% ниже, чем на начало декабря, а падение WTI с начала месяца превышает 9%.

Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует данные о коммерческих запасах топлива в США в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером.