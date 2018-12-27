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Экономика

Законопроект о создании в РФ финансового marketplace внесен в Госдуму

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о создании в РФ так называемого супермаркета финансовых продуктов (marketplace).

Данный институт позволит гражданам при помощи электронных платформ инвестировать свободные средства.

Концепция marketplace изложена в основном законопроекте ("О совершении сделок с использованием электронной платформы") и корреспондирующих поправках, которые содержатся в законопроекте-спутнике. Оба документа опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту основного законопроекта, через marketplace граждане смогут заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, заключать договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, "направленные на предоставление иных услуг финансового характера".

Оператором электронной платформы может быть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, в организационно-правовой форме хозяйственного общества. Оператор электронной платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора.

Оператор электронной платформы будет проводить расчеты с использованием специального счета либо сервиса быстрых платежей системы Банка России.

Минимальный размер собственных средств оператора электронной платформы должен составлять 100 млн рублей. Реестр операторов будет вести ЦБ.

В корреспондирующих поправках указывается, что на вклады, открытые в банке с использованием электронной платформы, также распространяется система страхования вкладов. Прописываются особенности выплаты возмещения.

В поправках в "антиотмывочное законодательство" уточняется, что оператор электронной платформы вправе проводить идентификацию клиентов как самостоятельно, так и поручать ее проведение опорному банку. "Тем самым операторы электронных платформ смогут воспользоваться уже существующей широкой филиальной сетью банков для идентификации клиентов, что, в частности, повысит доступность финансовых услуг, предоставляемых через электронные платформы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что законопроекты вступят в силу со дня официального опубликования.

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