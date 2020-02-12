Дума вернулась к обсуждению законопроекта о "финансовом супермаркете" для россиян

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил новую редакцию законопроекта о создании в РФ так называемого супермаркета финансовых продуктов (marketplace).

В документе, который обсуждался на заседании рабочей группы парламента в среду, более четко прописываются правила продажи гражданам ценных бумаг, есть глава об информационной безопасности, существенно расширены полномочия ЦБ по проверке операторов платформ.

Законопроект "О совершении сделок с использованием электронной платформы" обсуждается депутатами уже больше года. Документ был внесен в Госдуму в конце 2018 г. и принят в первом чтении в июне 2019 г. Данный институт призван позволить гражданам при помощи электронных платформ инвестировать свободные средства. Ко второму чтению предлагается уточнить название законопроекта - "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

Согласно тексту принятого ранее законопроекта, через marketplace граждане смогут заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, а также сделки, связанные с иными финансовыми услугами. Все это предлагается включить и в новый вариант документа, за исключением права на заключение договоров доверительного управления имуществом.

При этом в законопроекте напрямую прописывается право эмитентов (в значении закона "О рынке ценных бумаг") через финансовую платформу предлагать финансовые сделки со своими ценными бумагами. В связи с этим в документе более подробно расписываются особенности совершения финансовых сделок в части исполнения обязательств при передаче и списании с лицевого счета клиента ценных бумаг. Дается ссылка на возможные ограничения исходя из требований к квалификации инвесторов.

В документе также уточняются требования к оператору электронной платформы. Ранее им могло быть российское юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме хозяйственного общества. В подготовленной редакции уточняется форма общества - АО, при этом оператор не должен быть стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы.

Прописывается запрет на влияние получаемого оператором вознаграждения на параметры сравнения условий финансовых сделок. Ужесточаются требования к органам управления оператора, включена глава о необходимости внедрения системы управления рисками и комплаенса. Вводится глава, прописывающая защиту информации и операционную надежность при совершении сделок.

Минимальный размер собственных средств оператора электронной платформы остался без изменений - 100 млн рублей. Реестр операторов будет вести ЦБ РФ, который при этом наделяется рядом новых полномочий. Согласно проектируемым нормам, Банк России при осуществлении надзора получит право беспрепятственного доступа в помещения операторов финансовых платформ и регистраторов финансовых транзакций, а также в помещения других организаций, привлеченных оператором для исполнения его обязательств по договору. Разрешение на доступ может быть дано председателем ЦБ, его замами, комитетом финансового надзора ЦБ или иными лицами в соответствии нормативными актами ЦБ.

Как пояснил журналистам глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, подготовленная версия - еще не окончательный вариант. "Много вопросов было связано с прозрачностью и с пониманием, как будут двигаться средства населения, которые зачисляться будут на счета этой платформы электронной, как они будут уходить. Были вопросы, связанные с большей информированностью населения. Минфин говорил о монополизации регистратора финансовых транзакций. Была тема делегирования идентификации", - перечислил возможные доработки глава комитета.

Окончательную версию законопроекта планируется рассмотреть 20 февраля на заседании рабочей группы Госдумы.