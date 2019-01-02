Главные новости
В РоссииИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человекВ миреЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомМоскваСобянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидента
Экономика

Добыча нефти в РФ в декабре на 0,3% превысила договоренность ОПЕК+

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти с газовым конденсатом в России в декабре 2018 года составила 48,44 млн тонн, что на 4,5% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России повысилась на 0,3%.

В целом за 2018 год добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 555,84 млн тонн, что на 1,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья в 2018 году повысился на 0,3% по сравнению с 2017 годом, составив 239,64 млн тонн.

Объем добычи газа в России в декабре составил 67,04 млрд куб. м, увеличившись на 4,6% относительно того же месяца прошлого года. В целом за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом 2017 года добыча газа выросла на 4,9% и составила 725,17 млрд куб. м.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ОПЕК+
Экономика
Павшие и выжившие в борьбе за розницуПавшие и выжившие в борьбе за розницу
Итоги года в сфере ритейлаПодробнее
 Почем бензин для народа?Почем бензин для народа?
Итоги года на рынке нефтепродуктовПодробнее
 "Ямал СПГ": заморозить, расколоть, не смешивать"Ямал СПГ": заморозить, расколоть, не смешивать
Итоги года для "НОВАТЭКа"Подробнее
 Хроника падающего рубляХроника падающего рубля
Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам 2018 годаПодробнее
Еврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРСЕврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРС
Итоги года на рынке российских еврооблигацийПодробнее
 Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентябряЕвро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар торговался на отметке 69,95 руб за единицу американской валютыПодробнее
 ЦБ сможет наказывать банки за слишком частые звонки должникамЦБ сможет наказывать банки за слишком частые звонки должникам
Минюст разработал поправки, которые позволят ЦБ штрафовать банки наравне с коллекторами за нарушения при взыскании просроченных долговПодробнее
 Жизнь за дверью, заколоченной снаружиЖизнь за дверью, заколоченной снаружи
Итоги года на рынках капиталаПодробнее
 Путин и Лукашенко в субботу снова обсудят налоговый маневр в российской "нефтянке"Путин и Лукашенко в субботу снова обсудят налоговый маневр в российской "нефтянке"
Президенты России и Белоруссии также обсудят ход выполнения Договора о создании Союзного государстваПодробнее
 ДеФАСификация - бизнес на баррикадах тарифной революцииДеФАСификация - бизнес на баррикадах тарифной революции
Итоги года в сфере антимонопольного регулированияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человекВ миреЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомМоскваСобянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидентаВ РоссииВ Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в МагнитогорскеВ миреВодитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в ТокиоСпортСборная России по хоккею победила Канаду на молодежном ЧМ

Праздники с искусством: "В Будущее возьмут не всех" Ильи и Эмилии Кабаковых

Праздники с искусством: "В Будущее возьмут не всех" Ильи и Эмилии КабаковыхДо "старого" Нового года в Третьяковке работает первая полноценная ретроспектива московского концептуалиста и его супруги Подробнее

По факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверку

По факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверкуКонструкция не выдержала веса скопившихся на ней людей Подробнее

Девять подъездов поврежденного дома в Магнитогорске названы безопасными для жильцов

Смоленская ГРЭС частично перешла на уголь из-за утечки на газопроводе

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человек

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человекСреди погибших - один ребенок Подробнее

Добыча газа в России в 2018 году выросла почти на 5%

Добыча нефти в РФ в 2018 г. повысилась на 1,6%, до 555,84 млн т - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти в РФ в декабре на 0,3% превысила договоренность ОПЕК+

Трое детей погибло в результате пожара в Брянской области - СК

Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Российской Федерации

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');