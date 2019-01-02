Добыча нефти в РФ в декабре на 0,3% превысила договоренность ОПЕК+

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти с газовым конденсатом в России в декабре 2018 года составила 48,44 млн тонн, что на 4,5% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России повысилась на 0,3%.

В целом за 2018 год добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 555,84 млн тонн, что на 1,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья в 2018 году повысился на 0,3% по сравнению с 2017 годом, составив 239,64 млн тонн.

Объем добычи газа в России в декабре составил 67,04 млрд куб. м, увеличившись на 4,6% относительно того же месяца прошлого года. В целом за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом 2017 года добыча газа выросла на 4,9% и составила 725,17 млрд куб. м.