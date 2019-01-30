Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 50 тысяч б/с к октябрю 2018 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+), сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По сравнению с декабрем 2018 года добыча снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки.

Новак отметил, что Россия не видит необходимости созывать внеочередное собрание ОПЕК+, рынки спокойны. "Мы не обсуждали эту ситуацию с Халидом аль-Фалихом (министром энергетики Саудовской Аравии - ИФ) и другими министрами ОПЕК+. Рынки спокойны сейчас. Волатильности практически нет, если она и есть, то незначительная. В созыве внеочередного заседания ОПЕК+ пока, по крайней мере, российская сторона, не видит необходимости", - сказал он.

"На текущий момент невозможно сказать, какие последствия с точки зрения добычи будут", - добавил Новак.

По мнению Новака, санкции США в отношении Венесуэлы незаконны. "Мы считаем, что санкции (США в отношении Венесуэлы - ИФ) незаконны и противоречат нормам международного права, вмешиваются в хозяйственную деятельность субъектов", - сказал министр.

"Нужно будет продолжать смотреть, мониторить ситуацию. Сейчас цены особо не реагируют на текущую ситуацию", - подчеркнул он.

Как сообщалось, министерство финансов США ввело санкции в отношении PdVSA, предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.