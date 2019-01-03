Нефть Brent подешевела до $54,25 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за две недели на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 по московскому времени составляет $54,25 за баррель, что на $0,66 (1,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $1,11 (2,06%) - до $54,91 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1 (2,15%) - до $45,54 за баррель. По итогам торгов 2 января контракт вырос в цене на $1,13 (2,49%) - до $46,54 за баррель.

В среду фьючерсы на Brent и WTI подорожали до максимумов с 19 декабря.

Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.

Трейдеры покупали нефть на ключевых уровнях поддержки в ожидании, когда страны ОПЕК приступят к согласованному ранее снижению добычи, отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Каждому, кто думает, что Саудовская Аравия недостаточно серьезна в своих намерениях сократить избыток нефти на мировом рынке, стоит подумать еще раз", - цитирует эксперта MarketWatch.

В декабре WTI подешевела на 10,8%, по итогам четвертого квартала - на 38%, по итогам всего 2018 года - на 24,8%. Brent снизилась в цене более чем на 8% в прошлом месяце и потеряла соответственно 35% и 19,5% за квартал и за год.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Негативом для мировых рынков, включая нефтяной, являются данные об ослаблении производственной активности в Китае. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.