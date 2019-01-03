Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,4%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых в новом году торгах стартовал с разнонаправленной динамики цен blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4% на бумагах нефтяников и металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2359,22 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1064,76 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 69,42 рубля (-0,4 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Роснефти" (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1%), "Норникеля" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Транснефти" (-0,5%).

Выросли бумаги "Башнефти" (+0,7% и +0,9% "префы"), "РусАла" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Россетей" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США выросли 31 декабря и 2 января, однако в Азии в четверг преобладает умеренное снижение индексов (Япония не работает, Китай просел на 0,2%) и минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,3%).

Негативом для мировых рынков, включая нефтяной, являются данные об ослаблении производственной активности в Китае. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз, но стоимость Brent на $1,4 выше, чем при закрытии рынка 28 декабря. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $54,35 за баррель (-1% и +2,1% в среду), февральская цена WTI - $45,67 за баррель (-1,9% и +2,5% накануне).

Накануне нефть выросла до максимумов за две недели (с 19 декабря) на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.