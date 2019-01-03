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Доллар в моменте обновил максимум марта 2016 года на открытии торгов в РФ

По данным аналитиков, доллар вырос из-за разовой сделки, а в целом рубль укрепляет позиции на старте первых торгов года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар на старте первых торгов года на Московской бирже обновил максимум марта 2016 года: в результате разовой сделки, совершенной в 10:03 объемом 266,3 млн рублей, доллар взлетел к отметке 71,45 руб. впервые с 10 марта 2016 года.

Курс доллара в 10:05 составил 69,49 руб., опустившись на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,06 руб. - минус 93,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 59,07 копейки - до 73,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется на старте первых торгов года; резкое падение в паре с долларом (пара "доллар-рубль" росла в моменте более чем на 2 рубля) объясняется разовой сделкой. В условиях "тонкого рынка" сработали "стоп-лоссы", расположенные выше отметки 70 руб., что позволило доллару в моменте подняться к уровню середины марта 2016 года.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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