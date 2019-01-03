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Экономика

Рубль ускорил рост к доллару и евро вечером первого торгового дня года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро усилили падение на Московской бирже в четверг вечером и торгуются вблизи минимальных с начала торговой сессии отметок; рубль существенно дорожает к бивалютной корзине, несмотря на возобновившую снижение нефть.

Курс доллара США составил 68,79 руб. в 15:00, что на 1,025 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,39 руб., опустившись на 1,6 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,28 рубля - до 73,11 рубля.

При этом доллар на старте торгов обновил максимум марта 2016 года. В результате разовой сделки, совершенной в 10:03 объемом 266,3 млн рублей, доллар взлетел к отметке 71,45 руб. впервые с 10 марта 2016 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах в условиях "тонкого рынка" первого торгового дня года. В отсутствие подавляющего числа участников рынка игроки фиксируют прибыль по "коротким" позициям по рублю, открытым до новогодних каникул, в ожидании новых сигналов, способных указать направление дальнейшего движения и начала полноценных торгов в середине следующей недели.

Доллар США возобновил снижение на Forex к основным мировым валютам после выхода индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), который в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года - до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее. Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал уменьшение показателя до 57,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

При этом ранее стало известно, что число рабочих мест в США подскочило в декабре на 271,3 тыс. - самыми быстрыми темпами за почти два года, о чем свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Прирост за ноябрь был пересмотрен с понижением - со 179 тыс. до 157 тыс. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 180 тыс. с ранее объявленного ноябрьского уровня.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 16:30 по московскому времени. Согласно средним прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 176 тыс., а безработица снизилась с 3,7% до 3,6%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg высказался за паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пока не уляжется сумятица на финансовых рынках.

Конгресс США 115-го созыва завершит работу в 20:00 по московскому времени в четверг, так и не решив основные вопросы, связанные с налогообложением, финансированием работы правительства и верхним лимитом госдолга, прогнозируют аналитики.

Цены на нефть обеих эталонных марок ранее в четверг повышались на сообщениях о самом значительном снижении добычи в странах ОПЕК за два года. Однако слабые данные о перерабатывающей промышленности США и сигналы о дальнейшем торможении роста китайской экономики привели к возобновлению снижения нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве уменьшилась на 0,42%, до $54,68 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $56,30 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,25% - до $45,96 за баррель.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" 3 января не проводились. Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на торгах Московской биржи к 19:00 четверга опустился на 52,62 копейки и составил 69,1026 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $883,181 млн.

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" в четверг не проводились. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на торгах Московской биржи к 19:00 упал на 1,1593 рубля и составил 78,6162 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR97,035 млн.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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