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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем и торгуются вблизи минимальных отметок с 20-21 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти.

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Курс доллара США составил 67,9375 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 70,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,545 руб./EUR1, опустившись на 70,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 70,5 копейки - до 72,26 рубля.

По итогам торгов 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 69,4706 руб./$1 и 79,4605 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 1,53 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,92 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля в ходе торгов 4 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также с наблюдаемой с начала года активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

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Теги: рубль, доллар, евро, Московская биржа

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