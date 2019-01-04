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Экономика

Цена золота подскочила выше $1300 за унцию

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цена золота увеличилась в ходе торгов в пятницу до максимума с июня 2018 года, превысив $1300 за тройскую унцию, на фоне усиления спроса на защитные активы.

Сигналы ослабления экономического роста и обвал на рынках акций по всему миру поддерживают интерес инвесторов к золоту и другим драгоценным металлам.

В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex февральский фьючерс подорожал на 0,4%, до $1300,40 за унцию, но затем замедлил подъем.

Спотовая цена золота ненамного отстает от срочных контрактов, она поднялась до $1298,60 за унцию.

Серебро подорожало до максимума с июля - $15,8 за унцию, но затем перешло к снижению.

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