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Экономика

ЦБ РФ в 2018 году увеличил закупки золота на 22%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Банк России в 2018 году закупил 8,8 млн унций (примерно 274 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.

По итогам 2017 года закупки составляли 7,2 млн унций (224 тонны). Таким образом, в 2018 году ЦБ РФ увеличил закупки золота на 22,2%.

По состоянию на 1 января 2019 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов РФ достиг 67,9 млн унций (2,112 тыс. тонн). За год объем запасов золота в составе международных резервов вырос на 14,9%.

В том числе в декабре 2018 года Банк России закупил 0,3 млн тройских унций (около 9 тонн) золота. За месяц ЦБ увеличил объем запасов золота на 0,4%.

Стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, выросла на 4,8% за декабрь и на 13,4% за весь 2018 год и достигла $86,903 млрд. Это 18,5% совокупного объема резервов РФ.

С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2018 годы он закупил 34,6 млн унций (1,076 тыс. тонн) золота.

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Теги: ЦБ РФ, золото

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