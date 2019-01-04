Экономика

Рубль усилил рост к доллару и евро вечером 4 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером и торгуются вблизи минимальных отметок с 20 декабря; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти и выросшего интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM).

Курс доллара США составил 67,6875 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 95,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,20 руб./EUR1, опустившись на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась почти на 1 рубль - до 71,97 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля в ходе торгов 4 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также с активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Цены на нефть Brent по итогам недели, вероятно, продемонстрируют самый активный рост с декабря 2016 года, инвесторов радуют сигналы снижения добычи государствами ОПЕК. Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

На этом фоне мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожал на 3,36%, до $57,83 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени вырос в цене на 3,57% - до $48,77 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала на 10,8%, тогда как WTI - на 7,5%, самыми высокими темпами с июня.

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Теги: рубль, доллар, евро, Московская биржа

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