Цена на нефть Brent стабилизировалась в районе $57 за баррель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно во вторник после самого длительного ралли за полтора года на ожиданиях, что Вашингтон и Пекин достигнут соглашения по торговым вопросам, а наращивание коммерческих запасов нефти в США замедлится.

Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 по Москве снизилась на 3 цента (0,05%), до $57,30 за баррель. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,27 (0,47%) - до $57,33 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2 цента (0,04%) - до $48,54 за баррель. По итогам торгов 7 января контракт вырос в цене на $0,56 (1,17%) - до $48,52 за баррель.

"Сохраняются очень хорошие шансы" на заключение торговой сделки США и Китая, заявил в интервью CNBC американский министр торговли Уилбур Росс. В понедельник стороны начали переговоры в Пекине.

При этом аналитики и инвесторы рассчитывают, что товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 1,75 млн баррелей, свидетельствуют опрос, проведенный агентством Bloomberg. До этого резервы были близки к самому низкому уровню за два месяца.