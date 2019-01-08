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Brent поднялась выше $58 за баррель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть во вторник продолжают самое длительное ралли за 17 месяцев на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+, а также в надежде, что китайско-американские переговоры в Пекине внесут какую-то ясность в торговые отношения двух стран.

Вместе с тем рынок рассчитывает, что наращивание коммерческих запасов нефти в США замедлится.

Котировка мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по Москве выросла на $0,97 цента (1,69%), до $58,30 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,74 (1,53%) - до $49,26 за баррель.

"Саудовская Аравия в этом году останется решающим фактором для рынков, как и в прошлом году, - отметил глава департамента Commerzbank по исследованию сырьевых рынков Ойген Вайнберг. - Мы видим потенциал повышения цены Brent до $70 за баррель в течение этого года".

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 1,75 млн баррелей. До этого резервы были близки к самому низкому уровню за два месяца. Министерство энергетики США опубликует данные о запасах в 18:30 по Москве в среду.

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Теги: нефть, Brent

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