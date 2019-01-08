Рубль заметно укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно упали на Московской бирже во вторник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря отскочившей в начале 2019 года нефти и активизировавшемуся спросу инвесторов на активы emerging markets (EM).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,86-67,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,055 руб./$1 (-68,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 76,685 руб./EUR1 (-61,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 65 копеек к уровню закрытия пятницы, до 71,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,41 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,77 рубля ниже официального курса (официальные курсы ЦБ РФ были установлены в ходе торгов 29 декабря).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля в начале торгов 8 января связано, прежде всего, с позитивной коррекцией мировых цен на нефть, произошедшей в начале 2019 года, а также с наблюдаемой в последние торговые дни активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на российские акции и облигации.

Цены на нефть изменяются слабо во вторник утром после самого длительного ралли за полтора года на ожиданиях, что Вашингтон и Пекин достигнут соглашения по торговым вопросам, а наращивание коммерческих запасов нефти в США замедлится. "Сохраняются очень хорошие шансы" на заключение торговой сделки США и Китая, заявил в интервью CNBC американский министр торговли Уилбур Росс. В понедельник стороны начали переговоры в Пекине. Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась всего на 0,02%, до $57,32 за баррель. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,47% - до $57,33 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел также на 0,02% - до $48,51 за баррель. По итогам торгов 7 января контракт вырос в цене на 1,17% - до $48,52 за баррель.