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Британский парламент ограничил финансирование выхода из ЕС "без сделки"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Парламент Великобритании поддержал поправки в законопроект о финансах, которые ограничивают расходы на подготовку к выходу из Евросоюза без специального договора. За проголосовали 303 парламентария, против - 296.

Предполагается, что против такой модели выхода выступили члены партии консерваторов, несмотря на программу их премьер-министра.

Министр финансов Роберт Дженрик высказался по этому поводу и подчеркнул, что так или иначе Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта. Парламент, по его мнению, добился того, что страна хуже подготовится к выходу.

В середине декабря прошлого года Евросоюз начал готовиться к выходу Великобритании без заключения соответствующего договора. Несмотря на успешные переговоры, где стороны утвердили соглашение о выходе и регулировании взаимоотношений, британский парламент проголосовал против этих документов.

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Теги: Великобритания, Евросоюз, Brexit

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