Главные новости
В РоссииПутин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего СПГ-терминала в КалининградеЭкономикаФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitВ миреЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии
В мире Brexit

Британское правительство назначило голосование по законопроекту о Brexit на 15 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании запланировало проведение голосования британской Палаты общин по законопроекту о выходе страны из Евросоюза на 15 января 2019 года, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Джеймс Слэк.

Законодателям предстоит утвердить дату голосования в среду.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй в интервью BBC сообщила, что голосование пройдет 14 или 15 января. В течение недели до этого времени парламентарии будут проводить дебаты.

Лондон и Брюссель согласовали сделку по Brexit 25 ноября 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Brexit

Новости по теме

В мире
Эрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии
Турция хочет активно заниматься установлением порядка на севере СирииПодробнее
 Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахКевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Следующее заседание по делу состоится в мартеПодробнее
 СМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в Солсбери
Опрошенные The Daily Telegraph эксперты предположили, что Сергей Скрипаль и его дочь в Великобритании хорошо защищены и могут жить нормальной жизньюПодробнее
 Порошенко призвал церкви мира признать новую на УкраинеПорошенко призвал церкви мира признать новую на Украине
На Рождество свиток томоса об автокефалии новосозданной церкви принести в Софийский собор в КиевеПодробнее
Трамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с МексикойТрамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с Мексикой
"Так будет надежнее и менее заметно", - сказал президент СШАПодробнее
 В Японии введен налог на выезд из страныВ Японии введен налог на выезд из страны
Им облагаются как граждане, так и туристыПодробнее
 Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное мореБольшой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
Корабль USS Fort McHenry в проливе Босфор сопровождал турецкий катер береговой охраныПодробнее
 Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
Команда судна рассказала дипломатам, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языкеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего СПГ-терминала в КалининградеЭкономикаФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitВ миреЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииВ РоссииПутин рассказал, как получил звание лейтенантаЭкономикаTesla запустит производство электромобилей в КитаеВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 8 января

Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо"

Британское правительство назначило голосование по законопроекту о Brexit на 15 января

В результате столкновения двух поездов в столице ЮАР пострадали 300 человек

Турецкие спасатели нашли тела еще двух украинцев, погибших в кораблекрушении в Черном море

В праздничных гуляньях в Москве приняли участие 10,6 млн человек

Brent поднялась выше $58 за баррель

Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего СПГ-терминала в Калининграде

Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего СПГ-терминала в КалининградеЗадача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву Подробнее

Страхование живет полной жизнью

Страхование живет полной жизньюИтоги года на страховом рынке Подробнее

Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале

Прогноз компании оказался более чем на 18% хуже ожиданий экспертов Подробнее

В Германии задержали подозреваемого в публикации личных данных сотен политиков

Турция закрыла Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости

Daimler вложит 500 млн евро в разработку беспилотных грузовиков

В Орле из-за аварии без воды остались 70 тысяч человек

DXC Technology купила разработчика программного обеспечения Luxoft за $2 млрд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');