Британское правительство назначило голосование по законопроекту о Brexit на 15 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании запланировало проведение голосования британской Палаты общин по законопроекту о выходе страны из Евросоюза на 15 января 2019 года, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Джеймс Слэк.

Законодателям предстоит утвердить дату голосования в среду.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй в интервью BBC сообщила, что голосование пройдет 14 или 15 января. В течение недели до этого времени парламентарии будут проводить дебаты.

Лондон и Брюссель согласовали сделку по Brexit 25 ноября 2018 года.