В британском парламенте в среду возобновятся дебаты по Brexit

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Британские депутаты в среду вновь начинают обсуждать на слушаниях условия выхода Великобритании из ЕС и будущие отношения с Брюсселем.

Обсуждения, как отмечает телерадиокорпорация BBC, займут пять дней. Ожидается, что в скором времени британское правительство опубликует документ, предлагающий меры для снижения обеспокоенности среди британских политиков по вопросу Северной Ирландии после Brexit.

Если дебаты пройдут согласно плану, то они завершатся 15 января речью премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и голосованием.

Во вторник накануне начала ключевых дебатов по Brexit в палате общин правительство премьер-министра потерпело поражение в голосовании по поправкам в закон на случай выхода из ЕС без сделки. Так, 20 членов Консервативной партии присоединились к лейбористам и проголосовали за поправку, которая ограничит власть Минфина над изменением налогового законодательства в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки. Таким образом, отмечает BBC, консерваторы показали британскому правительству, что они выступают против Brexit без сделки.

К дискуссии по Brexit парламент Великобритании возвращается спустя месяц после предыдущей попытки премьер-министра Великобритании вынести этот вопрос на голосование.

Перед 11 декабря, предыдущей датой голосования, целый ряд членов Консервативной партии заявляли, что они не поддерживают план Мэй по Brexit, и с тех пор мало что изменилось, отмечает BBC.

Кроме того, Демократическая юнионистская партия, за счет которой Мэй рассчитывала получить большинство голосов в парламенте, заявляла, что проголосовать за соглашение в таком виде, в котором оно находится сейчас, она не может.

Мэй 10 декабря заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.