Нефть Brent подорожала до $59,5 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают уверенный рост.

Таким образом, подъем длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года, отмечает Dow Jones.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве подорожали на $0,81 (1,38%) - до $59,53 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на $1,39 (2,42%) и составляла на закрытие $58,72 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в среду выросли на $0,81 (1,63%) - до $50,59 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $1,26 (2,6%), завершив день на отметке $49,78 за баррель.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal. Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах 9 января. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.