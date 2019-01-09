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Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть на $7-7,5 за баррель в 2019 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год на $7-7,5 за баррель.

Теперь они ожидают, что нефть сорта Brent будет в среднем стоить в первом квартале $58 за баррель против ранее предполагавшихся $65 за баррель.

Оценка на второй квартал составляет $60 за баррель, на третий квартал - $62,5 за баррель и на четвертый квартал - $65 за баррель. Эти прогнозы были понижены на $7,5.

Morgan Stanley ожидает, что средняя цена марки WTI в январе-марте будет находиться около отметки $49 за баррель, что на $7 хуже прежней оценки. Прогноз на апрель-июнь составляет $52 за баррель, на июль-сентябрь - $55 за баррель и на октябрь-декабрь - $58 за баррель.

По мнению аналитиков банка, нефтяной рынок выглядит "в целом сбалансированным в 2019 году", что позволяет рассчитывать на некоторое восстановление котировок с текущих уровней, сообщило агентство Bloomberg.

В 2020 году эксперты прогнозируют среднюю цену Brent в районе $65 за баррель и WTI - $58 за баррель.

По их мнению, любое ралли будет ограничено ценой в $65 за баррель, в том числе из-за сокращения импорта нефти в Китай и падения доли ОПЕК на глобальном рынке. История показывает, что котировки редко растут в моменты снижения доли картеля на мировом рынке.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:48 по Москве подорожали на $1,11 (0,89%) - до $59,83 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $1 (2,01%) - до $50,78 за баррель.

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Теги: Morgan Stanley
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