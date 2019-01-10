Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов четверга вслед за нефтью

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подросли на Московской бирже в четверг утром; рубль немного снизился к бивалютной корзине вслед за наметившейся отрицательной коррекцией на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,78-66,87 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,8475 руб. (+10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 77,2025 руб. (+10,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 10,4 копейки к уровню закрытия среды, до 71,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 29,6 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля в начале торгов 10 января связано, прежде всего, с наметившейся отрицательной коррекцией мировых цен на нефть после их подъема по итогам восьми предыдущих сессий. Рост стал самым продолжительным за 18 месяцев. Повышение стоимости Brent с 18-месячного минимума, зафиксированного 24 декабря, превысило 20%, WTI - достигло 23%.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени составляет $60,83 за баррель, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на 4,63% - до $61,44 за баррель, максимума с середины декабря. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,07% - до $51,8 за баррель. По итогам торгов 9 января контракт вырос в цене на 5,18% - до $52,36 за баррель, что является максимумом с 13 декабря.

Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в среду, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние. По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с. Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 января, сократились на 1,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 1,4 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал падение на 2,7 млн баррелей. Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 330 тысяч баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 11,7 млн баррелей в сутки (б/с). Тем временем запасы бензина увеличились по итогам недели на 8,1 млн баррелей, дистиллятов - на 10,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.