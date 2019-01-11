Рубль почти не отреагировал на решение Минфина возобновить покупку валюты

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рубль в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем сохранил позиции к доллару и евро после объявления Минфином о возобновлении с 15 января покупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. В частности, доллар США продолжил колебаться на бирже в диапазоне 66,8-66,9 руб., а евро - у отметки 77 руб., как и до объявления Минфина.

Как сообщило министерство, совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей (этот объем минимальный с апреля 2018 года, когда на покупку было направлено 240,7 млрд рублей). Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 15,6 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе в размере 220,6 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря составило плюс 45,1 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты, составит 265,8 млрд рублей.