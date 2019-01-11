Две УК НПФ "Сафмар" подали иски к банку "Открытие" на 16,6 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - АО "Ай Кью Джи Управление Активами" и АО "УК Управление инвестициями", управляющие компании НПФ "Сафмар" и АО НПФ "Доверие", подали в Арбитражный суд Москвы исковые заявления к банку "ФК Открытие" о взыскании убытков на общую сумму 16,655 млрд рублей, сообщил НПФ в пятницу.

Иски поданы в связи с убытками в виде упущенной выгоды, связанными с неисполнением оферт по выкупу облигаций АО "Открытие Холдинг" со стороны ПАО "Бинбанк" у НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие". Банк "ФК Открытие" является правопреемником ПАО "Бинбанк".

Управляющие компании пенсионных фондов группы "Сафмар" приобрели облигации серий БО-03 и БО-04 АО "Открытие Холдинг" на бирже в 2015-2016 годах по рыночной цене, близкой к номиналу (1000 рублей), на общую сумму 17,2 млрд рублей. Когда управляющие компании принимали решение о покупке этих бумаг, они исходили из того, что это привлекательный актив для вложения, имеющий премию по доходности к ОФЗ в размере около 300 базисных пунктов. Общая сумма вложений обоих фондов в облигации по номиналу с учетом накопленного купонного дохода на 30 сентября 2018 года составила 19,5 млрд рублей.

5 декабря 2016 года управляющие компании фондов получили от Бинбанка оферты с обязательством при определенных негативных обстоятельствах приобрести у управляющих компаний облигации "Открытие Холдинг" по цене 1000 рублей плюс накопленный купонный доход за одну облигацию на дату предъявления оферты.

Ранее "Открытие Холдинг" контролировало банк "ФК Открытие". В конце августа 2017 года в банк была назначена временная администрация. Это являлось условием предъявления оферты Бинбанку. С августа 2017 года стоимость ценных бумаг "Открытие Холдинг" на бирже начала резко снижаться. Это могло повлиять на доходность пенсионных накоплений застрахованных лиц - клиентов фондов. 19 сентября 2017 года управляющие компании направили в Бинбанк письма с уведомлением об акцепте оферт и требованием исполнить обязательства по ним 20 сентября 2017 года в сумме 17,74 млрд руб. Однако с 21 сентября 2017 года в Бинбанк также была назначена временная администрация, которая 1 декабря 2017 года отказалась от исполнения оферт. Это повлекло за собой убытки для управляющих компаний и пенсионных фондов в виде упущенной выгоды в размере неакцептованных оферт на сумму 17,74 млрд рублей.

В настоящее время облигации "Открытие Холдинга" серий БО-03 и БО-04 неликвидны.

"Мы полагаем, что Бинбанк обязан исполнять свои обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями оферт и требованиями закона. Отказ от исполнений обязательств мы расцениваем как противоправное действие. Фонды будут защищать интересы застрахованных лиц. (...) Решение суда о взыскании убытков позволит клиентам НПФ "Сафмар" и НПФ"Доверие" получить ожидаемую доходность от вложений пенсионных накоплений", - говорится в сообщении НПФ "Сафмар".

Стоимость облигаций "Открытие Холдинг" в портфеле НПФ "Сафмар" на 30 сентября 2018 года составляла 14,4 млрд рублей, в портфеле НПФ "Доверие" - 5,07 млрд рублей.

Убытки "Ай Кью Джи Управление Активами" в виде упущенной выгоды, которые управляющая компания просит взыскать с банка "ФК Открытие", составляют 9,517 млрд рублей, убытки "УК Управление инвестициями" - 7,138 млрд рублей.