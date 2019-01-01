Банк "Открытие" присоединил Бинбанк

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Две санируемых ЦБ РФ кредитных организации - банк "ФК Открытие" и Бинбанк - завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года.

Президент - председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов в середине декабря 2018 года отмечал, что банки уже технологически готовы к слиянию.

Трансформация сетей отделений двух кредитных организаций должна завершиться в апреле 2019 года, сообщил ранее Задорнов. Затраты на это оцениваются в 500 млн рублей, добавлял он.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка.