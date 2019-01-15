Венесуэла повысила минимальный размер оплаты труда на 300%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране на 300%. В результате он вырастет до 18 тыс. боливаров (около $6,52) с 4,5 тыс. боливаров, сообщает Al Jazeera. В течение 2018 года МРОТ поднимался пять раз.

Мадуро также пообещал стабилизировать экономику страны, размер которой сократился вдвое за последние пять лет рецессии. Инфляция в Венесуэле в последнее время составляет около 2 млн процентов. Жители страны испытывают нехватку продовольствия и лекарств, что привело к отъезду из страны 3 млн человек за последние три года.

"Это не первый случай, когда президент Мадуро объявляет об изменениях, - отмечает венесуэльский аналитик Рамон Пинанго. - К сожалению, эти изменения, как правило, приводят к ускорению инфляции. Мы уже знаем, что на следующий день после таких объявлений цены повышаются, мы сталкиваемся с гиперинфляцией и дефицитом".

Мадуро, которого оппозиция обвиняет в уничтожении демократии в Венесуэле, 10 января официально заступил на второй президентский срок, который продлится до 2025 года. Согласно официальным данным, на выборах в мае 2018 года он получил 68% голосов. Явка избирателей составила менее 50%. Большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Не признали переизбрание Мадуро также Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Хуан Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против Мадуро.