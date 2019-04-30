Власти Венесуэлы увеличили МРОТ более чем в два раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы приняли решение повысить размер минимальной зарплаты с 18 тысяч (около 224 рублей по официальному курсу - ИФ) до 40 тысяч суверенных боливаров (около 500 рублей - ИФ), сообщила во вторник газета El Nacional.

Кроме того, некоторым гражданам полагается надбавка в размере 25 тысяч суверенных боливаров (около 310 рублей - ИФ).

В январе 2019 года МРОТ в стране был увеличен на 300%. В течение 2018 года минимальная зарплата поднималась пять раз.

В 2018 году президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации валюты в соотношении 100000 к 1. Новая валюта страны получила название "суверенный боливар".

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции.