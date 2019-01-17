Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретов
Экономика

Минсельхоз заявил о стабильных ценах на продовольственном рынке РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ценовая ситуация на продовольственном рынке РФ в начале года стабильная, сообщает Минсельхоз по результатам еженедельного мониторинга.

По его данным, с начала года сохранились неизменными среднероссийские цены (без НДС) на пшеницу 3 класса (10 705 рублей за тонну), пшеницу 5 класса (9 176 рублей) и фуражный ячмень (9 450 рублей). На пшеницу 4 класса среднероссийская цена составила 9 956 рублей (рост на 2% за две недели). За прошедшие две недели цены на зерновые культуры в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах демонстрировали незначительный рост, в Центральном и Сибирском округах - в основном снижались, в Южном и Дальневосточном округах - оставались стабильными, отмечает ведомство.

Положительная динамика производства скота и птицы в прошлом году оказала влияние на снижение цен сельхозпроизводителей. На 10 января 2019 года средневзвешенная цена на крупный рогатый скот (в живом весе) составила 111,60 тыс. рублей за тонну (на 1,2% меньше, чем неделей ранее), на говядину (полутуши) - 216,02 тыс. рублей(+0,7% за неделю), на свиней (в живом весе) - 101,43 тыс. рублей (-7,1%), на свинину (полутуши) - 154,93 тыс. рублей (-1,3%), на живую птицу - 79,20 тыс. рублей (-4,0%), на мясо птицы (куры) - 117,85 тыс. рублей (+0,3% за неделю).

Минсельхоз также отмечает, что прирост производства молока по итогам 2018 года в хозяйствах всех категорий способствовал снижению средневзвешенной цены сельхозпроизводителей на сырое молоко. По оперативным данным, на 10 января 2019 года она составила 24,55 рубля за 1 кг, что на 0,03 рубля ниже, чем неделей ранее.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ФАС предстоит разобраться с ростом цен на те группы товаров, на которые повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января не распространялось в связи с льготным режимом.

В свою очередь ФАС сообщила, что она готова разобраться в случаях необоснованного завышения цен на товары на фоне повышения ставки НДС, но в ведомство таких жалоб пока не поступало.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минсельхоз РФ

Новости по теме

Экономика
ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"
Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр ВолковПодробнее
 Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
 Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"
Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проектеПодробнее
 "Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей"Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей
В прошлом году аэропорт обслужил почти 46 млн пассажировПодробнее
 Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублейФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей
На финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублейПодробнее
 Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю
Это может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3%Подробнее
 Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабряЦена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря
Рост цен продолжается десятую сессию подрядПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовВ РоссииВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВ миреБританский парламент выразил доверие правительству МэйВ миреДемократы потребовали допросить переводчиков о встречах Трампа с Путиным

Генпрокуратура через суд потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государства

Генпрокуратура через суд потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государстваРанее у экс-главы Серпуховского района обнаружили 676 объектов недвижимости и 22 машины Подробнее

В кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывов

Минкультуры пригрозило уголовным делом создателям фильма "Русские жены" за срыв сроков

Выдворенные из Таиланда Настя Рыбка и Алекс Лесли вылетели в Москву

Сахалинские депутаты получили от МИД ответ по статусу Курил

Старейшую турбазу на Байкале заподозрили в экологических нарушениях

Глава СВР обвинил Лондон в уничтожении улик по инциденту в Солсбери

Минсельхоз заявил о стабильных ценах на продовольственном рынке РФ

Генпрокуратуру попросили проверить законность выдворения украинской журналистки

Столичный кинотеатр "Форум" отреставрируют под выставочный центр

В профсоюзе рассказали о состоянии похищенных пиратами российских моряков

В Москве избит курдский журналист

В четверг в Москву придут метель и гололедица

Госдума выступила против возвращения к работе в ПАСЕ

Дерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублей

Дерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейПричиной стали высказывания лидера КПРФ на заседании в Госдуме Подробнее

Уральская птицефабрика после обещания губернатора начнет продажу яиц в упаковке по 12 штук

В Грузии зафиксирована вспышка кори

Координатора "Открытой России" в Пскове задержали по подозрению в сбыте наркотиков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');