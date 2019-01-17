Минсельхоз заявил о стабильных ценах на продовольственном рынке РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ценовая ситуация на продовольственном рынке РФ в начале года стабильная, сообщает Минсельхоз по результатам еженедельного мониторинга.

По его данным, с начала года сохранились неизменными среднероссийские цены (без НДС) на пшеницу 3 класса (10 705 рублей за тонну), пшеницу 5 класса (9 176 рублей) и фуражный ячмень (9 450 рублей). На пшеницу 4 класса среднероссийская цена составила 9 956 рублей (рост на 2% за две недели). За прошедшие две недели цены на зерновые культуры в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах демонстрировали незначительный рост, в Центральном и Сибирском округах - в основном снижались, в Южном и Дальневосточном округах - оставались стабильными, отмечает ведомство.

Положительная динамика производства скота и птицы в прошлом году оказала влияние на снижение цен сельхозпроизводителей. На 10 января 2019 года средневзвешенная цена на крупный рогатый скот (в живом весе) составила 111,60 тыс. рублей за тонну (на 1,2% меньше, чем неделей ранее), на говядину (полутуши) - 216,02 тыс. рублей(+0,7% за неделю), на свиней (в живом весе) - 101,43 тыс. рублей (-7,1%), на свинину (полутуши) - 154,93 тыс. рублей (-1,3%), на живую птицу - 79,20 тыс. рублей (-4,0%), на мясо птицы (куры) - 117,85 тыс. рублей (+0,3% за неделю).

Минсельхоз также отмечает, что прирост производства молока по итогам 2018 года в хозяйствах всех категорий способствовал снижению средневзвешенной цены сельхозпроизводителей на сырое молоко. По оперативным данным, на 10 января 2019 года она составила 24,55 рубля за 1 кг, что на 0,03 рубля ниже, чем неделей ранее.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ФАС предстоит разобраться с ростом цен на те группы товаров, на которые повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января не распространялось в связи с льготным режимом.

В свою очередь ФАС сообщила, что она готова разобраться в случаях необоснованного завышения цен на товары на фоне повышения ставки НДС, но в ведомство таких жалоб пока не поступало.