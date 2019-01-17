Нефть Brent подешевела до $61 за баррель на данных о рекордной добыче в США

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг на данных о росте добычи в США до максимума с 1983 года.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени подешевели на $0,31 (0,51%) - до $61,01 за баррель. На торгах в среду их цена увеличилась на $0,68 (1,12%) и составляла на закрытие $61,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,31 (0,59%) - до $52 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,2 (0,38%), завершив торги на отметке $52,31 за баррель.

Как стало известно в среду, добыча нефти в США увеличилась на прошлой неделе на 200 тыс. баррелей в сутки - до нового рекорда в 11,9 млн б/с.

По данным министерства энергетики, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей.

Ранее китайская госкорпорация China National Petroleum Corp. (CNPC) обнародовала прогноз, согласно которому спрос на нефть в стране в 2019 году вырастет на 6,9%, до 668 млн тонн.

Также компания ожидает, что спрос на бензин увеличится на 3,6%, до 131,9 млн тонн, а спрос на дизельное топливо сократится на 1,1%, до 158 млн тонн. Потребление керосина, вероятно, вырастет на 9,5%, до 40,3 млн тонн.