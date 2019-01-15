Минэнерго США спрогнозировало, что освобождение от санкций за покупку нефти у Ирана не продлят на май

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минэнерго США в своем прогнозе, который включает 2020 год, предполагает, что нефтяные санкции США против Ирана останутся в силе до конца прогнозируемого периода, пишет ведомство.

"Более того, текущий прогноз отражает ожидания, что освобождения от санкций, выданные в ноябре прошлого года восьми странам на продолжение покупки иранской нефти, не будут продлены на май 2019 года", - говорится в документе.

По оценке ведомства, с первого квартала 2018 года добыча нефти и конденсата в Иране снизилась к декабрю более чем на 1 млн б/с.

При этом одновременно выросло внутреннее потребление, поскольку НПЗ увеличили выход продукции, а электростанции переключились с газа на нефть. Поэтому экспорт упал быстрее, чем добыча нефти.