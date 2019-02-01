Денежная база в России снизилась с 18 по 25 января на 148,5 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 25 января составил 10236,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 18 января денежная база в России равнялась 10384,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,43%, или на 148,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.