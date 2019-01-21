Украина взяла два месяца на обдумывание предложения по условиям транзита газа после 2019 года

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Украина на трехсторонней встрече с представителями Европейской комиссией и РФ по газовым вопросам получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года, сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в Брюсселе в пятницу.

"Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала под конец этих переговоров. Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что ближайшие два месяца у нас будет время обговорить это как в "Нафтогазе", так и с акционером", - сказал он.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что "Газпром" на этих переговорах предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций. "Господин Миллер (глава "Газпрома" - ИФ) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты... Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал он журналистам по итогам встречи в Брюсселе в понедельник.

В то же время Климкин напомнил, что Украина готова подписать соглашение о транзите согласно европейским правилам, которые страна имплементирует в украинское газовое законодательство.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что объемы транзита российского газа через Украину в Европу должны быть коммерчески привлекательными для обеспечения интересов будущих инвесторов в газотранспортную систему Украины.