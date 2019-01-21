Экономика

Украина взяла два месяца на обдумывание предложения по условиям транзита газа после 2019 года

"Газпром" предложил продлить действующие контракты с "Нафтогазом" без экспертных консультаций

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Украина на трехсторонней встрече с представителями Европейской комиссией и РФ по газовым вопросам получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года, сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в Брюсселе в пятницу.

"Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала под конец этих переговоров. Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что ближайшие два месяца у нас будет время обговорить это как в "Нафтогазе", так и с акционером", - сказал он.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что "Газпром" на этих переговорах предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций. "Господин Миллер (глава "Газпрома" - ИФ) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты... Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал он журналистам по итогам встречи в Брюсселе в понедельник.

В то же время Климкин напомнил, что Украина готова подписать соглашение о транзите согласно европейским правилам, которые страна имплементирует в украинское газовое законодательство.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что объемы транзита российского газа через Украину в Европу должны быть коммерчески привлекательными для обеспечения интересов будущих инвесторов в газотранспортную систему Украины.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Россия
Экономика
"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться
В результате слияния в России появится третий по обороту розничный ритейлерПодробнее
 В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу
Основными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневкиПодробнее
 S&P подтвердило суверенные рейтинги РоссииS&P подтвердило суверенные рейтинги России
Рейтинг остается на уровне "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный"Подробнее
 Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AGСуд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
Суд отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которое вынес по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося исполнить решение Стокгольмского арбитражаПодробнее
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
В прошлом году внешние обязательства банков снижались, а их иностранные активы рослиПодробнее
 ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"
Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр ВолковПодробнее
 Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
 Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливеЭкономика"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединитьсяВ РоссииОтменено голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАНВ миреСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияВ миреКитайские власти подтвердили рождение CRISPR-детей и еще одну беременностьВ РоссииРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Украина взяла два месяца на обдумывание предложения по условиям транзита газа после 2019 года

"Газпром" предложил продлить действующие контракты с "Нафтогазом" без экспертных консультаций Подробнее

Реверсные поставки газа из РФ на Украину в январе оказались в 3,7 раза ниже, чем год назад

Футболисты ЦСКА провели пять голов в ворота "Венспилса" в товарищеском матче

Жертвами пожара на танкерах в районе Керченского пролива стали два моряка

Трехсторонняя встреча по газу Украина-Россия-ЕС в Брюсселе завершилась

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливеСамостоятельно эвакуировались более 30 членов экипажей Подробнее

Белоруссия с февраля повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Россия оставила за собой право на ответные меры из-за новых санкций ЕС

"Боинг" из Астаны незначительно выкатился за пределы полосы в "Шереметьево"

"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться

"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединитьсяВ результате слияния в России появится третий по обороту розничный ритейлер Подробнее

Звания "почетный профессор РАН" не оказалось в нынешнем уставе Академии

Ученые из "Клуба 1 июля" раскритиковали ситуацию с присвоением званий патриарху и спикеру Совфеда Подробнее

В "Нафтогазе" назвали условие снижения претензии к "Газпрому" по второму иску до $2 млрд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');