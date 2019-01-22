ЦБ зарезервировал 77 млрд рублей на поддержку ликвидностью Московского индустриального банка

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предварительно зарезервировал 77 млрд рублей на поддержку Московского индустриального банка (МИнБ) ликвидностью. Об этосообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев на пресс-конференции во вторник.

"В плане участия мы зарезервировали сумму финансовой поддержки банка, сейчас это 77 млрд рублей в виде кредитов на ликвидность по ключевой ставке. Кредиты наликвидность - это возвратные средства, стоит тоже сказать, что как вы помните по предыдущим планам финансового оздоровления, часть кредитов на ликвидность может вернуться в капитал", - сказал Поздышев.

Он отметил, что ожидает меньшего оттока средств клиентов, а эта сумма рассчитывается ЦБ как 30% вкладов физлиц, 30% средств юрлиц и плюс весь объем межбанковского кредитования.

"Объективно я уверен и считаю, что такого оттока не будет. На сегодняшний момент корсчет банка пока стабилен. Обычно отток начинается не в первый день после начала оздоровления, а на второй или третий день", - сказал Поздышев.

Он также сообщил, что у банка на балансе есть около 26 млрд рублей незастрахованных средств физлиц и еще 14 млрд рублей от различных общественных организаций, негосударственных коммерческих структур.

"Я обращу внимание еще, что одним из факторов принятия решения об участии Банка России в финансовом оздоровлении являлся начавшийся с января отток клиентских средств в банке. За первые две недели года утекло 2 млрд рублей вкладов, несмотря на то, что банк с конца декабря значительно поднял ставки", - сказал Поздышев.

Банк России 22 января возложил на УК Фонда консолидации банковского сектора (ФБКС) обязанности выполнения функций временной администрации Московского индустриального банка.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не введен, банк работает для клиентов в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

На конец июня 2018 года президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков и связанные с ним стороны осуществляли контроль над деятельностью банка.

Московский индустриальный банк по итогам третьего квартала 2018 года занимал 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 17-е место (196,7 млрд рублей). По данным Банка России, на 1 января 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 33-е место в банковской системе РФ (активы составили 320,5 млрд рублей).