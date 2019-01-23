Что случилось этой ночью: среда, 23 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пассажир рейса Сургут - Москва, который потребовал повернуть самолет в Афганистан, не смог объяснить причин своего поступка. Он отрицает, что находился в состоянии наркотического опьянения. Пилотам пришлось экстренно посадить самолет в Ханты-Мансийске.

- Правительство рассмотрит план Министерства экономики, по которому к 2033 году должны отменить льготы на электроэнергию. Под отмену подпадают владельцы электрических плит и жители сельской местности. Также план устанавливает социальную норму для домохозяйств.

- Житель Москвы получил три года лишения свободы за ложные сообщения о минировании зданий. Прошлой весной он сделал несколько звонков из Читы и рассказал о бомбах в Госдуме, Останкинском телецентре и УМВД России по Забайкальскому краю. Решение вынес Забайкальский краевой суд.

- Турция сообщила о гибели четырех своих граждан при пожаре в Керченском проливе. Еще четверо пропали без вести. Всего погибли десять человек.