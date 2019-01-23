Минстрой заявил, что потенциал снижения ставок по ипотеке в краткосрочной перспективе исчерпан

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Потенциал снижения ставок по ипотечному кредитованию в краткосрочной перспективе исчерпан, в случае ухудшения макроэкономической ситуации правительство может вернуться к вопросу поддержки кредитования граждан. Об этом заявил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"С учетом наблюдаемой волатильности на финансовых рынках потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан. В случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации потребуются оперативные меры по поддержке кредитования для граждан, в том числе, по аналогии с программой субсидирования процентной ставки по ипотеке, показавшей свою эффективность в 2015-2016 годах", - сказал он.

При этом глава Минстроя отметил, что снижение ставок за 2 года с уровня 12-13% до 9,5% было самым масштабным за всю историю ипотеки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что внедрение механизма финансирования строительства через эскроу-счета приведет к росту ставок по ипотеке, но во втором полугодии 2019 года ставки могут начать снижение вслед за инфляцией.

Он отметил, что строительному рынку необходимо как можно скорее адаптироваться к ситуации и перейти ко второй стадии с новыми параметрами предложения.

Как сообщалось, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства.

Сбербанк с 14 января повысил ставки по основным ипотечным продуктам на один процентный пункт (п.п.). В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в октябре 2018 года, тогда они выросли на 0,4-0,6 п.п. Теперь базовая ставка по кредитам на новостройки составляет 10,5% вместо 9,5% ранее. По программам льготной ипотеки минимальные ставки выросли до 8,5% с 7,5%.

Ссуды на готовое жилье теперь выдаются по базовой программе по ставкам от 10,7% по сравнению с 9,7% до повышения. Льготные программы по готовому жилью предусматривают теперь ставки от 10,2% против 9,2% ранее.

ВТБ с 1 января текущего года повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Рефинансирование кредитов сторонних банков доступно по ставке от 10,1% для участников программы "люди дела" (работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и других). Для зарплатных клиентов группы ВТБ ставка в рамках рефинансирования составит 10,2%, для других категорий клиентов — 10,5%.

Эскроу-счет - механизм, позволяющий размещать средства дольщиков на специальном счете в банке, на котором денежные средства будут храниться до завершения строительства объекта. Застройщики, использующие эскроу-счета для оплаты по договорам долевого участия, получат кредит банка, достаточный для завершения строительства, и будут освобождены от уплаты взносов в компенсационный фонд. К таким застройщикам предъявляются упрощенные требования, которые отражены в №214-ФЗ.